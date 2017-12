Atout Santé : l’endométriose, une maladie peu connue qui se soigne

Cette semaine, Atout Santé fait un point sur l’endométriose. Une maladie gynécologique, qui touche une femme sur dix, en âge de procréer. C’est une maladie bénigne, qui peut altérer significativement la qualité de vie. L’endométriose touche globalement 10 à 15% des femmes en période d’activité génitale. Avec des professeurs, des experts et des patients en plateau, apprenez-en plus sur cette maladie complexe.

L’endométriose qu’est-ce que c’est ?

Cette maladie peut toucher toute les femmes réglées. C’est une maladie complexe, qui se développe de manière différente chez les femmes atteintes. L’endomètre est le tissu qui tapisse l’utérus. Durant, les règles, l’endomètre s’épaissit en vue d’une grossesse, s’il n’y pas de fécondation, alors l’endomètre se désagrège et saigne. Pour les femmes touchées par l’endométriose, les cellules remonte et migre via les trompes. Dans ce cas des liaisons et des kystes peuvent apparaître au niveau des ovaires. Et c’est à ce moment que la maladie touche les femmes. Aujourd’hui; l’endométriose est diagnostiqué souvent par hasard. Les médecins estiment qu’1 femme sur 10 est touchées par la maladie, mais de nombreuses femmes ignorent être atteinte de la maladie.

Des experts pour parler de la maladie

Sur le plateau, aux côtés d’Alain Gargani, retrouver le professeur Hervé Fernandez, chef du service de gynécologie-obstétrique. Mais également Perrine Capmas, chirurgienne gynécologue MCU-PH. Retrouvez les chroniques du Docteur Guillaume Paris, qui revient sur les idées reçus de la maladie. Et la chroniqueuse Fanny Masmejean qui partage son coup de coeur sur un court métrage. De plus, des patientes viennent témoigner de la maladie. Enfin, découvrez la secrétaire générale de l’association ENDOmind, Émeline Breant. Cette association aide, soutient et valorise les initiatives qui permettent de donner plus de visibilité à la maladie. L’endométriose, c’est une maladie peu connue, mais qui se soigne.