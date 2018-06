En acoustique avec Gasy Jazz Project

Née en 1989, Gabrielle Koehlhoeffer débute l’apprentissage de la musique par le piano. Mais fascinée par le son grave et puissant de la contrebasse, elle choisit de jouer de cet instrument à l’âge de 10ans.

Après l’étude du répertoire classique auprès de Jean Ané, elle s’oriente résolument vers le Jazz, qu’elle étudiera dans les ateliers de Christian Lavigne à Béziers, ceux de François Théberge et Pierre De Bethman à Montpellier, mais aussi en suivant le cursus du département Jazz au CRR de Montpelier auprès de Serge Lazarevitch où elle obtiendra son DEM en 2013.

Gabrielle a pu perfectionner son apprentissage du Jazz et son jeu lors de nombreux stages et master-classes ; elle sera d’ailleurs lauréate du Prix Marion Bourgine du Festival Jazz in Marciac en 2011.

C’est grâce à sa rencontre décisive avec le batteur Joël Allouche que Gabrielle multipliera les projets avec de grands noms de la scène Jazz (François Jeanneau, Jean Pierre Mas, Gérard Pansanel, Vittorio Silvestri, Airelle Besson) et se produira sur de nombreuses scènes : Festival Radio France, Festival Jazz à Sète, Jazz à Junas, Jazz sur son 31.

Au fil des années, elle est devenue très appréciée pour son accompagnement solide, et a affirmé son rôle de « sidewoman ». Elle a pu se produire auprès de nombreux autres musiciens comme Leila Olivesi, Michel Marre, Denis Fournier, Pierre Coulon Cerisier, Eric Séva, Gaël Horellou, Richard Razaf, Tony Rabeson.

Ses origines malgaches et sa passion pour la musique traditionnelle de ce pays lui ont permis de partager la scène avec de grands interprètes : Erick Manana, Dama, Lalatiana, Fanja