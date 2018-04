Olivier Delafosse, plus connu sous le pseudonyme d’Oldelaf, est un chanteur et auteur français. Il est né le 10 mai 1975. Dès le collège, Oldelaf se passionne pour la musique, et commence à composer ses propres chansons. Après des études de musique, il fonde son premier groupe en 1997 : Les Petits Humains. Ce dernier se séparant quelques années plus tard, le jeune musicien fonde ensuite le groupe Oldelaf et Monsieur D avec le comédien Frédéric Draps en 2000. Il en profite également pour rejoindre Les Fatals Picards le temps d’un album. Mais ce n’est qu’en 2011 que la carrière d’Oldelaf connaît un tournant décisif. Cette année-là, il sort son premier album solo : « Le monde est beau ». Le public découvre alors un chanteur plein d’humour, dont les textes font parfois rire ou pleurer, à l’image du titre La tristitude. Il a l’occasion de se produire dans de grandes salles françaises, dont l’Olympia. En 2013, Oldelaf sort l’album « Dimanche » qu’il joue en concert partout en France à l’occasion de cent dates. En 2016, il lance le spectacle « La Folle Histoire de Michel Montana », et en profite également pour devenir chroniqueur sur RTL dans l’émission « À la bonne heure ».