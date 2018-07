En acoustique avec Beauty and the Beast

C’est au cours de l’été 2011 dans un stage de guitare que naît cette complicité musicale étonnante entre Roxane, jeune pousse surdouée, et Michel , vieux loup expérimenté d’à peine 36 ans son ainé. C’est leur passion commune pour les mêmes styles de musique qui les décide à créer un duo. D’abord ils revisitent à leur sauce des titres Blues/Country/Swing et quelques tubes plus récents, puis très vite, ils composent leurs propres chansons.

Ce duo percutant de multi-instrumentistes concocte des arrangements originaux avec un soupçon de mise en scène et une bonne dose de fantaisie.

Beauty & the Beast, c’est un spectacle décalé, surprenant, joyeux, et plein de rebondissements où vous pourrez vous laisser séduire par la voix puissante et chaleureuse de Roxane Arnal, et la musicalité de Michel Ghuzel.