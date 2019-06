Hors des Sentiers battus: dans le sud de l’Islande

A la découverte des sentiers battus du sud de l’Islande

Après avoir visiter le nord de ce beau pays, l’aventurier découvre cette fois-ci le sud de l’Islande. Connu pour ses lacs et son climat relativement froid et capricieux, ce pays regorge de faune et de flore que Hors des sentiers battus, vous fait découvrir. Vous pourrez ainsi découvrir avec lui, la péninsule de Vatnsnes, le Glacier de Langjökull ou encore les volcans Laki et Hekla et la source d’eau chaude de Laugarvellir. D’autres paysages vous attendent, alors ne ratez pas la diffusion de cette édition de Hors des sentiers battus.

Un documentaire réalisé par Guillaume Ravau.