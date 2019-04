En acoustique avec Jeremy Hababou (Paradox)

Dans En acoustique avec Cedric, on vous propose de rencontrer Jeremy Hababou.

Jeremy Hababou, artiste français, a passé une partie de son enfance et de sa vie d’étudiant en Israël. Il a fait ses études au centre d’études de jazz à Tel Aviv, parrainé par Avishai Cohen, contrebassiste israélien. Cette période lui permet ainsi de jouer dans de nombreux clubs de jazz à Tel Aviv. Après ses études, il s’est installé en France et a participé à plusieurs concerts avant de sortir son premier album en 2013 « Run Away ». A présent, il nous parle de son deuxième album « Nuances », sorti en 2018. Son style musical ? Un mélange d’inspirations des racines du jazz et de sa touche personnelle.