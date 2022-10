Empreintes : Magazine-documentaire sur les Trace de Xi Jining

À quelques jours du 20e Congrès national du PCC, C-Media une société de production française spécialisée sur la Chine, vous propose de découvrir le parcours Xi Jinping quand il était jeune.

Depuis que Xi Jining a été élu secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) en novembre 2012, il a été considéré comme un homme de détermination et d’action, un homme qui a reçu un héritage et qui ose innover et un homme qui a une vision prospective.

Aujourd’hui, le monde observe M. Xi avec attention. Il est sans conteste une figure centrale de la nouvelle Chine, celle du 21e siècle naissant. Comment va-t-il diriger le PCC face aux opportunités et aux défis ? Comment ramènera-t-il la Chine sur le devant de la scène mondiale ? Des éléments de réponse à travers ce portrait …