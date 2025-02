Le Journal de la Formation – Spécial UHFP 2025 avec le CCCA-BTP

À l’occasion de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle 2025, le Journal de la Formation accueille Jacques-Olivier Hénon, directeur des Politiques de formation et de l’Innovation pédagogique du CCCA-BTP. Il aborde l’intégration de l’intelligence artificielle dans les outils pédagogiques et les initiatives visant à améliorer la santé des apprentis.

UHFP 2025 : le CCCA-BTP mise sur l’IA et la santé des alternants

Le CCCA-BTP, acteur majeur de la formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics, s’adapte aux évolutions numériques en intégrant l’intelligence artificielle dans ses méthodes pédagogiques. «Nous avions déjà intégré de l’IA dans les outils pédagogiques permettant de faire évoluer les modalités», précise Jacques-Olivier Hénon.

Par ailleurs, l’organisme met en place des programmes axés sur le bien-être des alternants, notamment en promouvant l’activité physique pour améliorer la concentration et prévenir les risques professionnels.

À propos de l’UHFP

L’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP), organisée par Centre Inffo, est un événement majeur. Il réunit chaque année les acteurs de la formation pour anticiper les transformations du marché du travail. En savoir plus

À propos du CCCA-BTP

Le Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP) pilote des dispositifs pédagogiques innovants. Il adapte la formation aux mutations des métiers du BTP et répond aux besoins des entreprises. Découvrir CCA-BTP

À propos de Centre Inffo

Centre Inffo est un organisme de référence en formation et orientation professionnelle. Il accompagne les acteurs du secteur en fournissant analyses, conseils et ressources sur l’évolution des compétences et des métiers. Visiter le site de Centre Inffo