Forum Emploi Mercredi 03 avril à Antony (92)

Le Forum de l’Emploi, organisé deux fois par an par la ville d’Antony, aura lieu le mercredi 3 avril, de 13 h 30 à 18 h 30. Ce rendez-vous s’adresse à tous ceux qui sont à la recherche d’un emploi en CDI, CDD, d’un stage, d’une alternance ou d’un job d’été. C’est l’opportunité de rencontrer, en une après-midi, un grand nombre de recruteurs et de bénéficier d’ateliers.

De nombreux professionnels et partenaires institutionnels présents

Une cinquantaine de stands regrouperont des professionnels et des partenaires institutionnels. Ils seront là pour répondre à toutes les questions et encadrer les participants dans leurs différentes démarches.

Des entreprises proposeront des offres d’emploi, des stages, des alternances ou des reconversions professionnelles dans des secteurs d’activités variés : administratif & comptabilité, aide à la personne, commerce, communication, digital, événementiel, esthétique, industrie & BTP, informatique, ingénieur, ressources humaines, social, transports.

Seront notamment présentent des entreprises locales telles que Pomona, Verisure, Stallergenes Greer, seront là.

Côté partenaires institutionnels seront présents Vallée Sud Aménagement Grand Paris, avec la Maison des entreprises et de l’emploi et Vallée Sud Emploi, France Travail (ex Pôle Emploi), la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine, la région Ile-de-France, la Chambre de Commerce et de l’Industrie des Hauts-de-Seine, le Pôle Apprentissage des Hauts-de-Seine ainsi que la Ville d’Antony et sa structure municipale 11 – espace jeunes.

Forum emploi : des ateliers individuels et pratiques

Ce forum vous propose également des ateliers avec des professionnels fourniront aux visiteurs des conseils pour optimiser leur CV.

Pour valoriser la présentation et le savoir-être des candidats, des ateliers individuels de flash-coaching, de morphopsychologie seront proposés gratuitement sur réservation en ligne ainsi que des conseils en orientation professionnelle.

Au programme des ateliers pratiques : affichage des offres d’emploi et des événements en lien avec les JOP, présentation des métiers en tension, promotion de la plateforme Immersion Facilitée et des événements Matchjob.

Les visiteurs découvriront également la Mission locale d’Antony, avec Vallée Sud Emploi, au service des jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés ou en voie de déscolarisation : son rôle, ses dispositifs dont le Contrat Engagement Jeune.



Accompagnement au 11- Espace Jeunes

La structure municipale 11 – Espace Jeunes aide les jeunes de 16 à 25 ans à faire des choix d’orientation professionnelle et aborder plus facilement leurs premières recherches d’emploi. Dans ce cadre, la structure anime les « mercredis de l’orientation », dont les prochaines éditions auront lieu le 27 mars et le 10 avril. Au programme : accompagnement à l’élaboration de CV ou de lettre de motivation et simulations d’entretien seront dispensés gratuitement aux participants. Enfin, les jeunes pourront participer à des jobs dating où des offres d’emplois saisonniers leur seront présentées. Les prochaines dates se tiendront du 23 au 27 avril. A noter que le 24 avril, de 15h à 17h, ils pourront rencontrer des entreprises locales.

Lieu: Espace Vasarely, d’Afrique, Place des Anciens Combattants d’Afrique du N, 92160 Antony, France

Entrée Gratuite mais inscription obligatoire, Plus d’information ICI