Too good to go ou le parcours de Lucie Basch

Un tiers de la production alimentaire mondiale est jeté. Too good to go est une application qui permet de lutter contre ce gaspillage. Les commerçants proposent leurs invendus que les utilisateurs pourront acheter à un prix réduit via un panier surprise. Donc, Too good to go est un nouvel exemple de création d’activité et d’entreprise à partir de la conception d’une application.

Une entreprise doublement incubée

Et pour accompagner la création de son entreprise, Lucie a bénéficié des conseils et des services de Makesens et Smart Food Paris En effet, Makesens est un incubateur pour les entreprises de l’ESS (économie sociale et solidaire). Smart Food Paris est l’incubateur dédié à l’alimentation de Paris&Co.

