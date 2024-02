Agilent Technologies : Un leader dans le domaine de l’analyse scientifique

Lors du Salon Learning Technologies, Jérôme Joinet a reçu Laurie Ballerini, formatrice chez Agilent Technologies. Fournisseur d’instrument scientifique, il propose une gamme diversifiée de produits visant à analyser un large éventail d’échantillons.

Avec près de 200 salariés en France et 10 000 dans le monde, Agilent s’engage à fournir non seulement des produits de haute qualité, mais aussi un soutien et une formation de premier ordre à ses clients. L’un des objectifs clés d’Agilent Technologies est d’accompagner ses clients dans l’utilisation efficace de leurs produits. Laurie Ballerini, en tant que formatrice, joue un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif. Son travail consiste à développer des programmes de formation qui permettent aux clients d’être autonomes dans l’utilisation des équipements Agilent et dans le développement de leurs propres méthodes d’analyse.



À l’approche de 2024 et au-delà, Agilent Technologies se tourne vers l’avenir de la formation en intégrant des technologies innovantes telles que l’intelligence artificielle. L’objectif étant de rendre les formations plus ludiques, interactives et efficaces pour les apprenants.

Demain TV était présent tout au long du salon pour vous proposer des rencontres avec des chefs d’entreprises, des consultants et des formateurs.