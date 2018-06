Leslie Kamga lance son projet « From Cameroon with Love »

Leslie Kamga a un peu tardé à se jeter à l’eau. Comme de nombreux entrepreneurs, elle avait un peu peur. Mais en voyant d’autres jeunes de son âge se lancer, elle a décidé d’agir. Désormais, elle se consacre pleinement à son projet « From Cameroon with Love ». « From Cameroon with Love », un projet qui consiste en la création d’une entreprise sociale. Elle commercialisera des paniers cadeaux et des coffrets gourmands à destination d’entreprises issus d’une agriculture saine et durable et de l’artisanat camerounais.

Ne pas hésiter à se lancer.

Ne pas hésiter à se lancer est vraiment la leçon que Leslie tire de son expérience. Le premier conseil qu’elle souhaite donc donner à ceux qui veulent entreprendre, c’est de ne pas avoir peur et de se lancer. Elle avait depuis longtemps de nombreuses idées, mais elle a traîné. Maintenant qu’elle est à fond sur son projet et que celui-ci avance, elle regrette un peu de ne pas l’avoir fait plus tôt.

Le soutien de Yes Akademia

Pour mener à bien ce projet, Leslie est accompagnée par Yes Akademia. En effet, Yes Akamedia est une association qui soutient les jeunes de tous horizons. Pour cela, l’association met en place des programmes socio-éducatifs innovateurs et solidaires pour permettre aux jeunes de rêver, oser et agir dans la diversité. Découvrez le témoignage et le parcours de Leslie dans « T’inquiète… je gère »

