TAMBOUR BATTANT : une forêt peut en cacher une autre

U ne forêt peut en cacher une autre

Dans cette émission consacrée à la forêt Antoine Spire et Patrick Tudoret vous proposent 3 temps forts.

Un entretien avec Pascal VINÉ: ingénieur agronome , directeur des relations institutionnelles de Groupama et ancien directeur de l’office national des forêts.

Puis, un débat (le Gril) avec Laurent PIERMONT , auteur de « l’énergie verte » (Éd. du Seuil) et Éric DONNET , directeur général de Groupama immobilier.

Et enfin, le témoignage de Martine CHALVET, auteure de « Une histoire de la forêt » (Éd. du Seuil).

Laurent PIERMONT , auteur de « l’énergie verte » (Éd. du Seuil) est ingénieur agronome, docteur en écologie, fondateur et ancien président du fonds carbone européen.

Éric DONNET est directeur général de Groupama immobilier.

Martine CHALVET, auteure de « Une histoire de la forêt » (Éd. du Seuil) est enseignante en histoire de l’environnement à l’université d’Aix-Marseille.