Le Journal de la Formation: La Poste Groupe recrute 4500 alternants en 2022

Le Journal de la Formation: spécial alternance avec La Poste Groupe

Le journal de la Formation vous propose un focus sur l’alternance vue de l’entreprise. Vous allez découvrir la politique en matière d’alternance du Groupe la Poste. Un Groupe en en pleine transformation, autour de 4 activités principales (courrier, colis, l’express et la banque). Un groupe européen qui compte 17000 points de contacts et bureau de poste, en physique et en numérique et 250 000 collaborateurs. Et surtout un groupe qui a annoncé le recrutement de 4500 alternant en 2022!

Pour cela Jérôme Joinet reçoit:

– Véronique JAU-POUPINEAU, Directrice Marque Employeur, à Direction de la Mobilité et du Recrutement de La Poste Groupe.

Et

– Nicolas JOUANNEAUD, Directeur de la Formation et de l’Alternance de La Poste Groupe.

L’alternance: une priorité pour la Poste Groupe

Depuis plus de 20 ans le groupe La Poste a fait de l’alternance une priorité de la politique de ressources humaines. Pour cela La Poste s’appuie sur les « Formaposte » ses Centres de Formation en Alternance dédiés. Les Formapostes sont des CFA « hors les murs » qui ont pour mission de recruter, former et accompagner les alternants pour le groupe sur les métiers de La Poste. Mais l’entreprise à également de nombreux partenariats avec des écoles pour recruter ses alternants.

La Poste Groupe recrute : avec notamment 4500 alternants en 2022

parce ce que le groupe En effet la poste recrute dans différents secteur d’activités :

o Sur les activités de la livraison, du service, de la logistique et de la production, avec des métiers comme facteur ou organisateur.

o Dans le secteur de la banque, avec des offres d’alternance en chargé de clientèle, conseiller financier, conseiller spécialisé.

o dans le Numérique : où ils recherchent des développeurs, des web analystes, des chef de projet informatique.

o Et bien évidemment sur toutes les fonctions supports : Gestion de paie, responsable RH, contrôleur de gestion.

Des offres pour des jeunes et moins jeunes, en alternance, en CDD et en CDI que vous pouvez retrouvez sur laposterecrute.fr.