Sous la cloche, avec Christian Clot (E1)

Cela fait plus d’un mois que les français sont confinés pour lutter contre la propagation du Covid-19. Sous la cloche du confinement. Comment réagit l’être humain à cette situation de crise, enfermé ? Christian Clot connait bien ces situations. En effet, cet explorateur-chercheur, a parcouru le monde entier, dans les milieux les plus hostiles. Mais loin de cette réalité du terrain sont certains confinements, il n’en est pour autant pas moins intéressant d’en analyser et d’en comprendre les comportements.

Spécialiste de l’adaptation humaine en milieux extrêmes et face aux changements, il début une série de mini-émissions, Sous la Cloche. Dans ce premier épisode, de trois minutes chacun, il commence par une présentation de ses expériences sur le terrain. Et dans ses recherches et analyses.

Conseils et histoires en confinement sous la cloche de Christian Clot. C’est à découvrir chaque lundi, mercredi et vendredi sur la chaîne Demain.