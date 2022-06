LEARNING TECHNOLOGIES : Digital Trainer, La formation au digital des formateurs

Cassandra Troncale, formatrice Digital Trainer nous explique aujourd’hui en quoi il est capital de former les formateurs au digital. Merci à elle ! Le secteur de la formation est en pleine mutation et encore davantage depuis la pandémie. Digital Trainer veut leur apporter une nouvelle façon de penser. Pour ce faire, il faut apprendre aux formateurs à créer une ingénierie pédagogique, un parcours d’apprentissage adapté à la formation en asynchrone. La formation Digital Trainer est certifiante et finançable dans le cadre du CFP.