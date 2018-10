Le journal de l’emploi: Meltis recrute

L’invité du Journal de l’emploi: Arnaud Hautesserres DGA de Meltis

Dans cette édition du journal de l’emploi nous recevons Arnaud Hautesserres Directeur général adjoint du cabinet Meltis, qui cherche a renforcer ses équipes à Paris et à Toulous dans le cadre de son développement

Créée en 1999, Meltis est un cabinet d’accompagnement des transformations dédié à l’engagement sain des Hommes et des équipes . Implanté à Toulouse et Paris et fort d’une équipe de 70 collaborateurs, Meltis accompagne le changement en entreprise à travers une offre composite 360° : conseil en management, formation sur-mesure, coaching, événementiel interne, marketing de la formation. Certifié par le label OPQF, Meltis accompagne des entreprises de tous secteurs – aussi bien des sociétés du CAC 40 que des TPE/PME – telles que Harmonie Mutuelle, La Française, Sanofi ou Société Générale, ainsi que des institutions publiques telles que le CNRS, ou encore Pôle Emploi.

Journal de l’emploi: Meltis recrute

Dans le cadre de son développement le cabinet cherche différents profils en CDI:

des consultants commerciaux (postes basées à Paris, profils plutôt sénior)

des chargés d’études (postes basées à Paris, profils plutôt junior)

des chefs de projets et assistants chefs de projets (postes basées à Toulouse)

Par ailleurs dans le cadre des ses interventions ils recherchent également des partenaires indépendants (coaches, formateurs, consultants) afin de développer leurs programme.

Retrouvez les offres sur : http://www.meltis.fr/