Le Journal de la formation spÃ©cial UHFP avec ICDL France

Christopher Sullivan Directeur général d’ICDL France – société spécialisée dans la certification numérique – est l’invité de cette édition du journal de la formation. Une édition spéciale enregistrée lors de la 18e UHFP (Université d’Hiver de la Formation Professionnelle organisée par Centre Inffo).

Il nous apporte son regard sur les mutations économiques, écologiques, démographiques et numériques de notre société et leurs impacts dans le domaine de la formation et des métiers. Pour lui un des grands enjeux pour les années à venir c’est la fracture numérique.

C’est pour cela qu’ICDL France à lancé Digital Citizen un programme pour les grand éloignés du numérique qui propose un livret de 160 pages apprenant pour se familiariser avec le digital. Un programme d’apprentissage de l’univers des ordinateurs, sans ordinateurs!

ICDL France

Le groupe ICDL est un leader international des la certification des compétences numériques. Anciennement connue sous le nom PCIE – Passeport de Compétences Informatique Européen, la certification ICDL est engagée depuis 1996 dans la reconnaissance des compétences numériques. A propos de l’UHFP : organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.