Jérôme Libeskind reçoit sur le plateau d’ICI ON RECRUTE, Sébastien Louit, président de Mondaycar. Après le lancement de son offre de néoleasing, solution rapide, flexible et tout incluse pour les entreprises et indépendants, Mondaycar recrute ! Vous avez envie de rejoindre une startup en pleine croissance et réinventez la mobilité des entreprises demain ?

Pour postuler : copilote@mondaycar.com