Hanvol : promouvoir l’emploi pour les personnes en situation de handicap

Pas tous égaux face à l’emploi

La situation de l’emploi des personnes en situation de handicap reste encore précaire. En effet, en France, 2,7 millions de personnes sont reconnues en situation de handicap. Pourtant, seules 938 000 d’entres elles sont aujourd’hui en poste. Et ce, malgré la mise en place de la loi « handicap » en 2005, qui impose aux entreprises de plus de 20 salariés qu’au moins 6% de leurs effectifs soient des personnes en situation de handicap. Mais alors d’où vient le problème ? Et pourquoi le taux de chômage des personnes handicapées ne fait-il que progresser (en 2019, +4,7% par rapport à 2016) ? Créée en 2010, l’association Hanvol à a coeur d’insérer les personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Laurent Dujaric, délégué général de l’association était l’invité du Journal de l’Emploi, il nous présente ce dispositif.

L’association Hanvol : formation et recrutement de personnes en situation de handicap

Il y a dix ans, des entreprises spécialisées dans l’aéronautique se sont regroupées pour former HANVOL. Le but est de faire face aux différentes problématiques que rencontrent les personnes en situation de handicap dans leur insertion professionnelle. Ainsi, autour de plusieurs étapes, les professionnels du secteur s’engagent à former et recruter pour promouvoir l’accès à l’emploi des personnes atteinte de handicap. Ainsi, Hanvol a lancé en septembre dernier une grande campagne de recrutement et d’insertion vers les métiers de l’aéronautique. Jérôme Joinet reçoit Laurent Dujaric, qui nous présente la campagne de recrutement d’Hanvol, dans le Journal de l’Emploi.