Découvrez le Campus Eductive Aix-en-Provence !

Aix-en-Provence, ville du peintre Paul Cézanne mais aussi ville du Campus Eductive Aix-en-Provence, comme son nom l’indique. Learning Live vous emmène dans le sud pour vous faire découvrir ce campus. Un campus qui abrite pas moins de 6 écoles, avec de grandes nouveautés dès la rentrée prochaine.

« La grande école, autrement »

Le Campus Eductive Aix-en-Provence fait partie du réseau Eductive et propose aujourd’hui des formations de bac à bac +5, reconnues par l’État, titre RNCP. Des formations innovantes et professionnalisantes qui mettent en avant le « Learning by doing ». Aussi, apprendre en faisant, loin des salles de classes théoriques. Et toujours au plus près des techniques et gestes d’entreprise. La garantie d’être opérationnel avant même la sortie de l’école. En effet, c’est par l’alternance et de nombreux ateliers, workshops et challenges que les formateurs et les équipes pédagogiques assurent le professionnalisme des étudiants. Ainsi, vous serez formés aux métiers de la communication, du design, de l’immobilier ou encore des ressources humaines ou de l’informatique… Bref, une large palette de formations autour de 6 écoles : Esupcom, ESGI, PPA, Efab, Studio Créa et les bachelors et mastères by Eductive.

L’équipe du Campus Eductive Aix-en-Provence répond à toutes vos questions !

Et à travers ce nouveau format, Learning Live donne la parole aux acteurs qui font le Campus Eductive Aix-en-Provence. Ainsi, sans langue de bois ils répondent aux questions de Jérôme Joinet et des internautes pour vous faire découvrir au mieux le campus et les écoles qui le compose. En effet, des invités parmi lesquels :

Cécile Grimaud , directrice du Campus Eductive Aix-en-Provence,

