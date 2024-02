Arche MC2 : Informatisation au service du bien vieillir

Dans cette édition spéciale d’À l’écoute des experts, Jérôme Joinet reçoit Arnaud Duglué, Vice-président d’Arche MC2, lors du salon des services à la personne.

Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans l’informatisation des services d’aide et de soins à domicile. La société travaille aussi dans le domaine de l’action sociale au sein des départements et des villes.

Cette entreprise est le fruit de la fusion de deux sociétés : Medicis, qui équipait les structures d’aide et de soins à domicile, et Citizen, qui était spécialisé dans l’informatisation des structures de soins à domicile et des départements. Aujourd’hui, avec 530 collaborateurs, Arche MC2 joue un rôle crucial en aidant ces structures à opérer leur transition numérique.

Arche MC2 fait de la coordination grâce à la digitalisation

La société a mis en place un logiciel qui anticipe les besoins futurs des seniors. Ce programme coordonne les actions des aidants, des structures d’intervention à domicile et des conseils départementaux.

Arche MC2 va au-delà de la simple gestion de la dépendance. En effet, aujourd’hui, on maintient 700 000 français à domicile dont 300 000 très dépendants. Mais, l’entreprise refuse de limiter sa mission au seul aspect de la dépendance. Au contraire, elle souhaite s’inscrire dans le continuum de vie, encourageant la progression et la dignité.

De plus, Arche MC2 a fait un podcast intitulé « Déclic d’Avenir », disponible sur leur site internet. Aussi, la rubrique « Carrières » sur le site offre des opportunités.

