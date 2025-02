Journal de la Formation – Spécial UHFP avec Sensei

Sensei était présent à l’UHFP 2025 pour échanger sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et son rôle central dans l’évolution professionnelle. Aux côtés de Davy Depaix, directeur général, Maxime Cliquot, responsable VAE, et Déborah Sozzo, directrice qualité, l’émission a mis en lumière les défis et les opportunités liés à ce dispositif.

La VAE au cœur de l’évolution professionnelle

Dans un monde du travail en mutation, la VAE permet aux professionnels d’obtenir une certification en valorisant leur expérience. Pour Sensei, la clé du succès réside dans un accompagnement personnalisé et un processus simplifié. En s’appuyant sur des outils innovants, l’objectif est de rendre la reconnaissance des compétences plus accessible à tous.

La réforme de 2022 a accéléré cette dynamique, mais a aussi complexifié le rôle des accompagnateurs VAE. Sensei travaille sur une certification dédiée, afin de professionnaliser ce métier et garantir un soutien efficace aux candidats.

Simplifier et démocratiser la VAE : les enjeux de demain

Pour que la VAE se développe davantage, trois axes sont essentiels :

Une meilleure accessibilité grâce à la simplification des démarches administratives.

Un accompagnement renforcé, essentiel pour éviter les abandons et maximiser les validations.

L’innovation technologique, avec des outils numériques facilitant le parcours des candidats.

Sensei milite également pour une reconnaissance plus large des micro-certifications, qui permettraient d’officialiser des compétences spécifiques et de fluidifier l’accès aux diplômes.

À propos de Sensei

Sensei accompagne les individus et les entreprises dans leurs démarches d’évolution professionnelle. Spécialisé dans la reconnaissance des compétences, l’organisme intervient sur des dispositifs tels que la VAE, le bilan de compétences et d’autres solutions permettant de sécuriser les parcours professionnels. Sensei met l’accent sur l’accompagnement personnalisé et l’adaptation aux besoins des actifs, des entreprises et des institutions. En savoir plus : sensei-france.fr

À propos de l’UHFP

L’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP), organisée par Centre Inffo, est un événement majeur. Il réunit chaque année les acteurs de la formation pour anticiper les transformations du marché du travail. En savoir plus

À propos de Centre Inffo

Centre Inffo est un organisme de référence en formation et orientation professionnelle. Il accompagne les acteurs du secteur en fournissant analyses, conseils et ressources sur l’évolution des compétences et des métiers. Visiter le site de Centre Inffo