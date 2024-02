ADMR : lâ€™association des services Ã  la personne

Jérôme Joinet reçoit Thierry D’Aboville, secrétaire général de l’Union National d’ADMR pour une édition de Focus métier sur le salon des services à la personne.

L’ADMR est un groupe d’associations locales. Ce sont 260 structures d’aide à la personne réparties sur tout le territoire français. L’ADMR s’occupe du secteur de l’enfance, de la petite enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées. Au total, l’ADMR aide 700 000 personnes pour les tâches du quotidien.

Le groupe d’associations fait partie des grands acteurs historiques depuis 1945. C’est un grand réseau associatif avec 94 000 salariés et 85 000 bénévoles.

L’ADMR sollicite une grande mobilisation internationale

Pour améliorer le secteur des services à la personne qui se développe avec le vieillissement de la population, le secrétaire général évoque la nécessité de l’implication de l’Etat. En effet, dans ce secteur, il y a un besoin accru de personnel et de financement.

Les 87 fédérations départementales et 2 700 associations locales proposent plus de 1 000 postes par année. Pour plus d’informations sur ce réseau d’association, rendez-vous sur le site.

Demain TV en partenariat avec la Fédération CFTC Santé Sociaux était présente tout au long du salon pour vous proposer des rencontres avec des salariés, des chefs d’entreprises et des politiques.