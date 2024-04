La certification professionnelle : c’est quoi ?

Nicolas Bizeul et Alice Vielajus tous deux consultants en ingénierie et politiques de formation chez Centre Inffo, étaient les invités du Journal de l’emploi, pour parler la certification professionnelle. Souvent méconnues du grand public, ces certifications revêtent une importance cruciale dans le monde du travail. Signalant la compétence et la maîtrise dans des domaines spécifiques.



Une certification professionnelle est une reconnaissance officielle délivrée à une personne, attestant de ses connaissances et compétences dans un domaine particulier. Cette certification peut revêtir différentes appellations telles qu’un diplôme, un titre professionnel, un titre à finalité professionnelle, ou encore un certificat de qualification professionnelle. Cependant, toutes ces désignations entrent dans la catégorie générale des certifications professionnelles.

Toutes les certifications professionnelles reconnues par l’État sont enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Ce répertoire est divisé en trois catégories distinctes :

Diplômes et titres d’état : Cette catégorie regroupe les diplômes et titres délivrés par l’État. Sous la responsabilité de ministères spécifiques tels que l’Éducation Nationale ou l’Enseignement Supérieur. Titres à finalité professionnelle : Ces titres sont délivrés par divers organismes tels que les chambres de commerce et d’industrie, les chambres des métiers, ainsi que des organismes de formation publics, privés ou associatifs. Certifications de branches professionnelles : Cette catégorie englobe les certifications délivrées par les branches professionnelles ou les regroupements de branches représentant des secteurs spécifiques. Elles sont généralement connues sous le nom de Certificats de Qualification Professionnelle (CQP).

La signification et la structure des certifications

En général, l’obtention d’une certification se matérialise par un parchemin. Détaillant le nom du certificateur, la date d’enregistrement, l’intitulé de la certification, le niveau de qualification (pour le RNCP), l’identité du bénéficiaire, ainsi que la date et le lieu de délivrance.

Pour les organismes délivrant ces certifications. Elles reposent sur deux piliers. Un référentiel de certification, énumérant les activités et compétences du métier concerné. Ainsi qu’un référentiel d’évaluation, spécifiant les situations et critères d’évaluation pour mesurer le niveau de maîtrise des compétences du candidat.