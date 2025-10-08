Reconversion professionnelle : réussir dans l’artisanat

Dans cette édition spéciale de Générations Reconversion, l’émission explore l’univers de l’artisanat. Car c’est un secteur riche en opportunités pour ceux qui envisagent une reconversion professionnelle. Francis Bussière, président de la Chambre de métiers de l’artisanat d’Île-de-France, est notre invité. Il vous explique pourquoi l’artisanat est une voie idéale pour donner un nouvel élan à sa carrière.

Artisanat: des métiers variés et passionnants

L’artisanat propose une diversité de métiers, allant de la boulangerie aux services comme le taxi en passant par les graphistes. Certains métiers sont même en tension, offrant de véritables opportunités pour ceux qui souhaitent se réorienter. Mais au-delà des besoins du marché, la passion et le sens du travail sont au cœur de ces professions. Ces valeurs permettent à chacun de s’épanouir pleinement tout en valorisant ses compétences manuelles et créatives.

Un secteur sûr et formateur

L’un des grands atouts de l’artisanat est sa résilience face à la digitalisation et à l’automatisation. Car les métiers manuels restent indispensables et peu délocalisables. La CMA accompagne les personnes à tout âge dans leur formation. Pour cela elle dispose de neuf centres de formation sur le territoire proposant plus de 80 métiers et 26 antennes pour un suivi personnalisé. Les dispositifs d’accompagnement incluent également la reprise et la transmission d’entreprises, ouvrant la voie à l’entrepreneuriat.

Conseils pour réussir sa reconversion

Francis Bussière insiste sur l’importance de venir rencontrer les professionnels. Au au sein de la Chambre des métiers, vous pouvez échanger sur votre projet et de bénéficier des conseils personnalisés. Le mot d’ordre : réfléchir à son parcours, tester sa motivation et se former pour réussir sa reconversion dans l’artisanat.