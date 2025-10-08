Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
10 - Génération Reconversion 2025

Reconversion professionnelle : réussir dans l’artisanat

le 08/10/2025 - Durée 8 minutes
chambre de métiers et de l'artisanat d'IDF

Dans cette édition spéciale de Générations Reconversion, l’émission explore l’univers de l’artisanat. Car c’est un secteur riche en opportunités pour ceux qui envisagent une reconversion professionnelle. Francis Bussière, président de la Chambre de métiers de l’artisanat d’Île-de-France, est notre invité. Il vous explique pourquoi l’artisanat est une voie idéale pour donner un nouvel élan à sa carrière.

Artisanat: des métiers variés et passionnants

L’artisanat propose une diversité de métiers, allant de la boulangerie aux services comme le taxi en passant par les graphistes. Certains métiers sont même en tension, offrant de véritables opportunités pour ceux qui souhaitent se réorienter. Mais au-delà des besoins du marché, la passion et le sens du travail sont au cœur de ces professions. Ces valeurs permettent à chacun de s’épanouir pleinement tout en valorisant ses compétences manuelles et créatives.

Un secteur sûr et formateur

L’un des grands atouts de l’artisanat est sa résilience face à la digitalisation et à l’automatisation. Car les métiers manuels restent indispensables et peu délocalisables. La CMA accompagne les personnes à tout âge dans leur formation. Pour cela elle dispose de neuf centres de formation sur le territoire proposant plus de 80 métiers et 26 antennes pour un suivi personnalisé. Les dispositifs d’accompagnement incluent également la reprise et la transmission d’entreprises, ouvrant la voie à l’entrepreneuriat.

Conseils pour réussir sa reconversion

Francis Bussière insiste sur l’importance de venir rencontrer les professionnels. Au au sein de la Chambre des métiers, vous pouvez échanger sur votre projet et de bénéficier des conseils personnalisés. Le mot d’ordre : réfléchir à son parcours, tester sa motivation et se former pour réussir sa reconversion dans l’artisanat.

Vous aimerez aussi

Au secours je commence lundi
01 - Le Journal de l'Emploi

Lecture: Au Secours Je Commence Lundi !

Emission du 02/07/2019 - Durée 5 minutes

Au secours je commence lundi: le manuel de survie Trouver un emploi n’est pas une chose facile. Les CV et les lettres de motivations ne suffisent plus car les...

Label Entreprise

Comment créer une ESN, entreprise de services du numérique ?

le 15/10/2018 - Durée 16 minutes

Créer une ESN, entreprise de services du numérique Vous souhaitez créer une ESN, entreprise de services du numérique. Ce qu’on dénommait auparavant SS2I, sociétés de services et d’ingénierie en...

Formez vos bataillons

Formez vos Bataillons avec Paris School of Business

le 12/05/2022 - Durée 13 minutes

Formez vos bataillons : Philippe Jamet est l’invité d’Ariane Massenet Philippe Jamet, directeur général de Paris School of Business est l’invité d’Ariane Massenet dans ce nouveau numéro de Formez...

Les dernières émissions

reconversion dans l'assurance

Réussir sa reconversion professionnelle dans le secteur de l’assurance

Emission du 09/10/2025 - Durée 7 minutes
L’assurance: secteur qui recrute et offre de belles opportunités Dans cette nouvelle édition de Générations Reconversion, découvrez comment se reconvertir dans le secteur de l’assurance, un domaine dynamique qui regroupe 255 entreprises et 162 000 salariés en France, représentant 99 % du marché.L’Invitée de l’émis...
Voir toutes les emissions
Reconversion dans le Digital

Réussir sa reconversion dans les métiers du digital

Emission du 09/10/2025 - Durée 7 minutes
La reconversion dans la tech et le digital : c’est possible ! Dans cette édition spéciale enregistrée sur le salon Générations Reconversion, découvrez comment changer de carrière et intégrer le secteur dynamique du digital et de la tech.Nous recevons Amédie Sessi, fondatrice de Draw My Futures, un organisme spécialisé dans l’accom...
Voir toutes les emissions
Kalee

Générations Reconversion : Kalee accompagne les seniors vers l’emploi

Emission du 08/10/2025 - Durée 12 minutes
Dans cette édition de Générations Reconversion, l’émission met en lumière Kalee, un organisme spécialisé dans l’accompagnement sur les soft skills. Un organisme qui a créer un programme « il est d’or mon sénior » qui accompagne des seniors en reconversion professionnelle. Les invités sont Arnaud Ardouin, co-fondateur de K...
Voir toutes les emissions
chambre de métiers et de l'artisanat d'IDF

Reconversion professionnelle : réussir dans l’artisanat

le 08/10/2025 - Durée 8 minutes
Dans cette édition spéciale de Générations Reconversion, l’émission explore l’univers de l’artisanat. Car c’est un secteur riche en opportunités pour ceux qui envisagent une reconversion professionnelle. Francis Bussière, président de la Chambre de métiers de l’artisanat d’Île-de-France, est notre invité. Il vous expli...
Voir toutes les emissions