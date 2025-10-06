Demain! est
10 - Génération Reconversion 2025

Reconversion professionnelle : les formations du centre Oravendis

Emission du 06/10/2025 - Durée 8 minutes

Dans l’émission Génération Reconversion, Jérôme reçoit Joffrey Mouton, directeur général et cofondateur du Centre de formation Oravendis. Fondé en 2020, en pleine crise sanitaire, Oravendis est un organisme accompagne les particuliers dans leur reconversion professionnelle grâce à des formations diplômantes et certifiantes, adaptées au marché de l’emploi.

Oravendis: un centre de formation né pendant la crise sanitaire

Créé pendant le Covid, le centre 20Dix a d’abord accueilli des personnes victimes de licenciements économiques. Rapidement, il s’est imposé comme un acteur majeur de la formation à distance et en présentiel, avec un campus moderne à Ivry-sur-Seine.

Oravendis: des formations reconnues par l’État

L’organisme ne propose que des formations délivrant un diplôme officiel. Les domaines les plus demandés concernent :
la comptabilité, les ressources humaines et la gestion de la paie ;
le digital (développement web, métiers du numérique) ;
l’accompagnement social et pédagogique (formateurs pour adultes, coachs, conseillers en insertion professionnelle).

Oravendis: une pédagogie innovante et flexible

Oravendis mise sur une approche personnalisée avec:
-des formation asynchrone à distance pour s’adapter aux emplois du temps, notamment des jeunes parents.
-l’individualisation des parcours selon le niveau et les besoins de chaque apprenant.
-l’intégration des outils d’intelligence artificielle (IA) dans les formations, notamment en comptabilité, pour préparer les professionnels aux évolutions de leur métier.

L’IA, une alliée pour la reconversion

Contrairement aux craintes, l’IA ne remplace pas encore les métiers mais transforme les compétences attendues. Oravendis forme ses apprenants à la fois aux bases exigées par les diplômes (Excel, gestion classique) et aux logiciels intégrant l’IA, afin de renforcer leur employabilité.

Un accompagnement jusqu’à l’emploi

Avec un réseau de plus de 700 entreprises partenaires partout en France et DOM-TOM, Oranvedis accompagne ses apprenants jusqu’à l’embauche. Résultat : plus de 80 % de retour à l’emploi après formation. Les rentrées ont lieu tous les 10 jours en distanciel et trois fois par an en présentiel (janvier, mai, septembre).

Pour conclure, dans un parcours de reconversion Joffrey Mouton encourage à avancer étape par étape : se former, monter en compétences, puis viser la certification et l’emploi.

