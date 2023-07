Primark, 200 postes en alternance Ã  pourvoir

Avec un projet d’ouverture de 4 magasins, Primark propose 200 postes en alternance. Cette entreprise spécialisée dans la vente de vêtements Prêt-à-porter, est présente en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis. Elle s’est développée depuis 10 ans en France ou elle compte 23 magasins et près de 6000 collaborateurs.

Gaétan Altero, responsable alternance chez Primark est l’invité du journal de l’emploi car l’entreprise recherche ses futurs vendeurs, manager commerce, Visual merchandiser ou encore gestionnaires RH. A noter, pour les postes de manager, une première expérience est nécessaire. En effet, le manager doit être en mesure de coordonner tout une boutique. Car il est responsable de l’image de marque dans son secteur.

Primark, Une alternance pour un emploi à Durée Indéterminée !

Primark a développé des partenariats avec des écoles des écoles de commerces, instituts ou universités tels que les groupes IGS et OMNES Education, des IAE, l’EM Strasbourg, Brest BS ou encore l’IUT Aix-Marseille, ont ainsi été mis en place afin de permettre au plus grand nombre de candidater à

ces offres de formation en alternance à la fois diplômante et qualifiante

Pour postuler : fr.emploi.primark.com

Le processus de recrutement est très rapide ! « 2 entretiens maximum et une réponse au bout de quelques jours » selon Gaétan Altero, responsable de l’alternance chez Primark. L’objectif de l’entreprise est de recruter les alternants en CDI à la fin de leur formation.

A Propos de Primark

Primark emploie plus de 70 000 personnes dans 15 pays en Europe et aux États-Unis. Fondé

en Irlande en 1969 sous la marque Penneys, Primark propose des produits de qualité à prix

abordables pour tous et pour tous les jours, des vêtements et des accessoires pour femmes,

hommes et enfants, ainsi que des produits de beauté et des articles pour la maison. En mettant

l’accent sur la création d’expériences de vente au détail exceptionnelles en magasin, Primark

continue de s’étendre sur les marchés existants et nouveaux, dans le but d’atteindre 530

magasins d’ici la fin de 2026