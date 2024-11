Paroles d’entreprises : Une cession d’entreprise réussie et bien vécue !

A Roscoff, dans le Finistère nord, la Brasserie Kerav’Ale produit depuis près de 20 ans de la bière artisanale sous deux gammes distinctes : les bières bio Rosko et les spéciales Kerav’Ale.

Dans ce reportage nous partons à la rencontre du créateur et du repreneur de l’activité. créateur, Jean-Yves Jacob témoigne du processus d’arrêt d’activité et de la manière dont il l’a vécu et Benoit Camus nous explique toute les étapes qu’il a du passer pour réussir la reprise de l’entreprise fin 2023.

A travers ce reportage vous allez découvrir que réussir une transmission d’entreprise, ce n’est pas seulement une série d’étapes, mais également une histoire d’hommes: un cédant, un repreneur et un conseiller d’entreprise (CerFrance) .

La transmission d’entreprise : un enjeu national

La transmission et la reprise d’entreprise en France représentent des enjeux cruciaux pour l’économie nationale, notamment face au vieillissement des dirigeants et à la nécessité de préserver des emplois. Avec plus de 700 000 entreprises à transmettre d’ici 2027, le défi est de maintenir la compétitivité et l’innovation tout en facilitant l’accès des repreneurs à des financements et des conseils adaptés. La complexité des démarches administratives et fiscales peut freiner les transitions, d’où l’importance de bien maitirser ces processus. Par ailleurs, la réussite de ces transmissions repose sur une bonne préparation des cédants et la capacité des repreneurs à intégrer et à pérenniser les savoir-faire. Enfin, ces enjeux sont essentiels pour soutenir l’économie locale et les secteurs stratégiques.

