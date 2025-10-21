Demain! est
04- CAP OU PAS CAP

Olivier BAY: De prof de sport à conférencier, un parcours audacieux et inspirant

Emission du 16/10/2025 - Durée 25 minutes
Olivier Bay un Parcours inspirant dans Cap ou pas cap?

Dans ce nouvel épisode de Cap ou pas Cap ?, l’émission qui met en lumière celles et ceux qui osent changer de vie, Olivier Bay revient sur son incroyable parcours : de professeur d’éducation physique pendant 20 ans à animateur, comédien et conférencier professionnel.

Olivier Bay : un changement de vie

Face à la routine, Olivier a choisi de transformer sa passion pour la transmission, l’humain et la bonne humeur en moteur de reconversion. Ce passionné de handball et d’enseignement raconte comment, par un concours de circonstances, il est passé des gymnases scolaires aux plateaux d’animation du Comité Miss France, avant de devenir conférencier et coach en entreprise.

À travers son spectacle « La vie, c’est important », Olivier Bay partage une vision inspirante de la connaissance de soi, de la motivation et du changement professionnel. Son message ? Oser franchir le pas, avancer « un pas après l’autre » et se faire confiance.

Entre humour, introspection et métaphores bien trouvées, cet épisode offre une leçon de courage et d’authenticité à tous ceux qui se demandent s’ils sont “cap ou pas cap” de réinventer leur vie.

