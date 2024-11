VISIONS N°38: Le travail des femmes aujourd’hui avec Laetitia Vitaud

Malgré de grandes avancées, des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes persistent partout dans le monde.

Qu’il s’agisse de la répartition des métiers, du travail à temps partiel, de la place du « care », du rapport à l’argent ou de la crédibilité professionnelle, de nombreux défis restent à relever.

Visions avec Laetitia Vitaud

Dans cette édition de VISIONS, @LaureBrignone reçoit Laetitia Vitaud qui nous éclaire sur la situation actuelle du marché du travail des femmes : ses spécificités, ses inégalités et les pratiques d’autres pays. Nous abordons des sujets clés comme la vision des nouvelles générations, le rapport à l’argent et à la vente, la productivité, et la confiance en soi. Un épisode essentiel pour mieux appréhender les dynamiques de la répartition du travail entre femmes et hommes.

A propos de Laetitia Vitaud

Laetitia Vitaud est autrice et conférencière sur le futur du travail, spécialiste de la productivité, de l’âge et du travail des femmes. Elle est experte au Lab de Welcome to-the Jungle et fait partie du collectif Vives Media. Elle a cocréé les podcasts « Nouveau Départ » et « Vieilles en puissance » et publié 4 livres. Pour en savoir plus :

Les livres de Laetitia :

« Du Labeur à l’ouvrage » aux éditions Calmann-Lévy et « En finir avec la productivité » aux éditions Payot.

