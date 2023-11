NGE : 4 000 postes pourvus par an dans le BTP

Jérôme Joinet reçoit Lucie Laurent, chargée de recrutement chez NGE, Nouvelles Générations d’entrepreneurs pour un focus sur les recrutement de cette entrerpise du BTP.

NGE est une entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics créée il y a 20 ans et qui est en plein développement. Elle opère dans la construction de bâtiments, le génie civil, le ferroviaire ou encore dans les voiries et réseaux divers.

NGE vient d’annoncer le recrutement 4 000 personnes dans l’année à venir ! Pour réaliser tous les projet en cours et à venir, la société est en constante recherche de maçons, de coffreurs, de canalisateurs, de chefs de chantiers et d’ingénieurs. Bref: tous les métiers du bâtiment sont recherchés. Des postes ouverts à des personnes avec de l’experience, mais également aux jeunes! L’entreprise de BTP recrute chauqe année de nombreux jeunes en alternance. Des opportunités intéressantes alliant formation et de belles perspectives d’évolution de carrière au sein de NGE.

Pour plus d’informations sur les postes à pourvoir, rendez-vous sur le site de l’entreprise dans la rubrique « Rejoignez nous ».

TTMC, le jeu ludique et instructif de NGE

Pour attirer les jeunes vers les métiers du bâtiment NGE s’est lancée dans une opération ludique destiné aux jeunes (collèges, lycée et étudiants) sur la base d’un jeu pour apprendre, decouvrir en s’amusant.

« Tu te mets combien? » est composé de Quizz qui permettent de parier de 1 à 10 sur son niveau et de répondre à des questions dans le domaine du BTP. Une partie de TTMC comprend 2 à 16 joueurs, dure entre 27 et 42 minutes et est accessible à un public de 14 ans et plus.

Les écoles, professeurs, parents et étudiants peuvent se le procurer sur le site de l’entreprise. Les collaborateurs de l’entreprise ont reçu le jeu et les salons étudiants et forums sur le BTP l’ont aussi présenté. 200 collèges et lycées ont déjà reçu TTMC.