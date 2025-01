L’EPIDE accompagne l’insertion professionnelle des jeunes

Dans le Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet accueille Camille Tubiana, directrice générale de l’EPIDE. Depuis 20 ans, cet établissement public soutient les jeunes de 17 à 25 ans éloignés de l’emploi. Le 3 décembre dernier l’organisation à lancer le Programme SAS Emploi pour l’insertion professionnelle des jeunes.

SAS Emploi : un tremplin vers l’insertion

« Nos jeunes viennent de leur propre chef », souligne Camille Tubiana, mettant en avant l’engagement volontaire au cœur du programme. Pendant 8 à 24 mois, les participants bénéficient d’un parcours intensif qui inclut remise à niveau scolaire, formation au numérique et accompagnement médico-social si nécessaire. Grâce à ses 20 centres répartis en France, l’EPIDE offre un cadre structurant avec hébergement, suivi individualisé et formation professionnelle.

Récemment lancé à Bordeaux, le programme SAS Emploi illustre l’approche novatrice de l’EPIDE. Ce dispositif de 10 semaines, élaboré avec des entreprises comme Boulanger et Norauto, forme les jeunes à des métiers en tension. L’objectif : garantir une insertion professionnelle durable. Résultat ? 75 % des participants décrochent un emploi dans ces entreprises partenaires.

Jeunes et mutations du travail

À propos de l’EPIDE

L’EPIDE, Établissement Public d’Insertion dans l’Emploi, accompagne chaque année 4000 jeunes éloignés de l’emploi grâce à un programme intensif alliant formation et développement personnel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site officiel : www.epide.fr.