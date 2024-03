MeltOne : sa nouvelle campagne de recrutement

Dans le Journal de l’Emploi, on parle management et système d’information, avec MeltOne. Léa Fourcade, Responsable Ressources Humaines et HR Manager était l’invité de Jérôme Joinet.



En deux mots, MeltOne se présente comme un cabinet de conseil en management et en système d’information, à taille humaine, spécialisé dans le suivi des activités de gestion, financières et des performances des entreprises. Il accompagne les sociétés dans la résolution des défis actuels et dans l’anticipation des défis futurs.



MeltOne intervient dans plusieurs secteurs d’activité, dont la banque, l’assurance, le retail, la santé, l’énergie, et l’industrie, offrant ainsi une expertise transversale et adaptable aux besoins spécifiques de chaque domaine.



Dans le cadre de sa campagne de recrutement, MeltOne recherche différents profils pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Parmi les postes ouverts, on trouve des consultants spécialisés dans les ERP, les données et l’analytique, ainsi que des ingénieurs d’affaires et des responsables de projet, reflétant la diversité des missions menées par le cabinet.