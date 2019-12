Depuis 2017, l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est encadrée en fonction de l’ancienneté du salarié. Mais ce barème est parfois remis en cause. Paroles d’Experts s’intéresse aujourd’hui à ce sujet sensible.

