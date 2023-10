Pour cette édition du Journal de la Formation, Jérôme Joinet reçoit Emeric Fortin, directeur du master transport et développement durable de l’École des Ponts Paris Tech sur le Salon de l’Immobilier Bas Carbone.

L’École des Ponts est une école de formations en ingénierie qui forment des ingénieurs depuis 1747. Elle délivre des masters en transition énergétique et territoires mention énergie, des masters transport, mobilité et développement durable ou encore des masters énergies, spécialité démantèlement des gestions des déchets.

L’École des Ponts s’adapte alors aux nouvelles exigences environnementales et forment les ingénieurs de demain. L’objectif de ses formations est d’allier ingénierie traditionnelle et nouvelles technologies. En effet, ces dernières années, l’école s’est engagée à réduire les émissions. Ceci par le biais d’ingénieurs formés à travailler pour le bien de la biodiversité. Le directeur parle ainsi d’un changement dans les méthodes de travail, mais aussi dans les comportements. Ceci résulte de l’état de l’environnement, des nouvelles technologies ou encore de la crise sanitaire du Covid-19.

Les ingénieurs doivent alors avoir une bonne capacité d’adaptation à toute situation et surtout « apprendre à apprendre ».

L’École des Ponts développe les compétences des ingénieurs

L’École des Ponts à conscience qu’à long terme, l’objectif, c’est la neutralité carbone. Pour ce faire, de nouvelles compétences doivent être développées. Les ingénieurs devront imposer leurs savoir-faire et leur vision du zéro carbone à des entreprises pas toujours prêtes à faire certains sacrifices financiers. L’ère du Greenwashing est bel et bien révolue !

Pour que les jeunes s’adaptent facilement, des formations en alternance sont proposées. Il faut aussi garder en tête qu’il n’y a pas forcément de pérennité dans le savoir-faire, le domaine évoluant très rapidement avec la révolution numérique.

En attendant, l’École des Ponts accueil de plus en plus d’élèves intéressés par le développement durable et le numérique. Mais il y a aussi la traditionnelle branche de génie civil qui attire encore quelques profils malgré une perte de vitesse. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dans la rubrique « Admissions ».