Le Journal de l’emploi: les tendances mÃ©tiers et salaires dans le secteur du digital

Dans cette édition du Journal de l’emploi nous recevons Raphaelle Bègue, directrice associée d‘Aravati. Avec elle, nous faisons le point sur le secteur du digital en nous appuyant sur l’étude annuelle « HR PULSE ».

En effet, chaque année, Aravati by Humanskills (leader français du recrutement et du management de transition dans les métiers de la transformation), analyse les nouvelles dynamiques salariales et les profils les plus recherchés pour l’année à venir.

Les tendances 2024/2025 dans le secteur du digital

Selon l’étude » HR Pulse 2025 » Le marché de l’emploi du digital est aujourd’hui fortement influencé par l’émergence des IA génératives. Pour cela il connaît une transformation profonde qui redéfinit les attentes en matière de compétences, notamment les soft skills.

Côté recrutement les métiers et les postes avec une forte composante technique sont très recherchés et en tête des augmentations salariales. Il s’agit de métiers comme ceux de CIO (Chief Information Officer), CISO (Chief Information Security Officer) et Head of AI.

Bref, tous les métiers de la Data et de l’IA ont le vent en poupe. Notamment les experts en IA, disposant de plus de 7 ans d’expérience, qui sont eux très très recherchés….Les métiers de la Data (les data engineers et data analysts) et de l’Intelligence Artificielle (IA) continuent d’attirer des talents, avec des hausses salariales significatives. De nouveaux postes tels que les Machine Learning Ops, chargés de déployer les algorithmes en production dans des entreprises matures, émergent.

En ce qui concerne les salaires, la tendance générale montre une stabilisation avec une hausse moyenne de 4% en 2024, comparée à une augmentation de 7% en 2023 (augmentation tirée vers le haut par les métiers de l’IA, de la data et de la tech).

Cette modération marque la fin des hausses spectaculaires observées ces dernières années, reflétant les incertitudes économiques mondiales dues au contexte géopolitique et à une inflation sous contrôle.

A propos de ARAVATI by Humanskills

Fondé en 2004, Aravati est un cabinet de conseil RH spécialisé dans la détection, le recrutement et le développement des talents pour les métiers de la transformation des entreprises. (Transformation digitale, IA, RH et RSE). Aravati propose des services de chasse de têtes, de management de transition, de délégation de profils RH, de formation et d’Upskilling. En tant qu’entité du groupe Humanskills, Aravati accompagne les entreprises dans leurs transformations stratégiques, en mettant l’accent sur l’innovation et l’adaptabilité. Pour accéder la l’étude HR PULSE (téléchargeable à partir du 26 novembre 2024) et pour en savoir plus, visitez le site.