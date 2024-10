Lancement de Générations Reconversion avec M. Jurkew et M. Martigoni

Christophe Jurkew, président de Transitions Pro Île-de-France et Franck Martigoni vice-président sont les invités de cette édition spéciale enregistrée à l’occasion du salon générations reconversion 2024.

Organisé pour la 2e fois par Transitions Pro Île-de-France, cet évènement est un événement unique et inédit, à la croisée d’un salon et d’un nouveau mode de rencontre. Pendant deux jours les visiteurs pouvaient se projeter dans leur avenir professionnel à travers des job dating, des conférences, des ateliers, de nombreux stands d’écoles, d’organismes de formation et de recruteurs.

Génération Reconversion 2024 : une série d’émissions à découvrir

Pour ceux n’ont pas pu se déplacer sur le salon, Demain TV vous propose en partenariat avec Transitions Pro Île-de-France une série d’émissions enregistrées pendant le salon Générations Reconversion.

25 émissions pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent !