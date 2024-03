L’alternance : une voie royale

Dans le paysage complexe de l’emploi et de la formation professionnelle en France. Les jeunes en quête d’orientation sont souvent confrontés à des défis multiples. C’est donc dans ce contexte que le Journal de l’Emploi, présentée par Jérôme Joinet, a reçu Neila Hamadache, déléguée régionale de l’OPCO Atlas Ile de France, pour en parler.

Atlas, un opérateur de compétences dédié à la promotion de l’alternance et à l’accompagnement des jeunes dans leur parcours professionnel, organise les Journées Orientation Alternance depuis plusieurs années. Ces journées sont bien plus qu’une simple vitrine des métiers. Effectivement elles représentent une passerelle vers l’emploi pour des milliers de jeunes à travers la France.

Lancée le 25 septembre dernier jusqu’à mars 2024. La nouvelle JOA vise à toucher plus de 22 000 étudiants dans l’ensemble des 13 régions françaises, avec plus de 600 ateliers prévus. Ces ateliers sont conçus pour présenter une diversité de métiers parfois méconnus. Afin de promouvoir l’alternance et aider les jeunes à affiner leur choix d’orientation. Tous les horizons professionnels sont explorés et présentés aux participants. De l’assurance à la banque & finance, du conseil à l’événementiel, de l’ingénierie au numérique et à l’expertise comptable & commissariat aux comptes.

Atlas ne se contente pas d’organiser des événements. L’opérateur de compétences s’engage également dans des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs de l’emploi et de la formation, tels que l’APEC, France Travail et les missions locales. Cette collaboration favorise la relation entre les entreprises avec les jeunes.