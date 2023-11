La Fédération Nationale du Funéraire : 3500 postes à pourvoir

Jérôme Joinet reçoit Guillaume Fontaine, le Président de la Fédération Nationale du Funéraire pour une édition du Journal de l’Emploi pour parler des besoins en recrutement du secteur funéraire.

La Fédération Nationale du Funéraire représente une grande partie des acteurs de ce secteur qui représente près de 4000 entreprises dont 80% de TPE et 180 000 salariés. Son rôle est d’assister les entreprises sur le plan juridique et économique et, bien-sur de faire la promotion des entreprises adhérentes.

Le plus grand défi du secteur est de trouver de nouveaux salariés, se sont près de 3500 postes qui seront à pourvoir dans l’année qui vient. Cela concerne toutes les entreprises: de la TPE à la PME en passant par les Groupes.

Pour se lancer dans le secteur

Les entreprises du secteur sont à la recherche de personnes sur quatre métiers du secteur: conseiller funéraire, maître de cérémonie, Agent d’exploitation des services funéraires et marbrier funeraire. Seul le métier de thanatopracteur n’est pas en besoin de recrutement du fait d’un numerus clausus.

Les entreprise du secteur recherchent aussi bien des jeunes que des personne en reconversion professionnelle. Dans les deux cas les entreprises forment a ces métiers spécifiques.

A Savoir: la fédération dispose de son École de Formation Funéraire les Alyscamps (EFFA). Cette école forme aux métiers de conseiller funéraire, maître de cérémonie ou même thanatopracteur. L’EFFA forme ses élèves par des professionnels avec 140 heures de théorie et 140 heures de pratique.



Plus d’information rendez-vous sur le site de la fédération, pour suivre toute l’actualité de la fédération.

.