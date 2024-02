L-Acoustics : la formation audio-professionnelle

Le Journal des Salons, dédié aux nouvelles innovations technologiques est présenté par Jérôme Joinet. Il a reçu Lucile Diemert, Digital Learning Designer chez L-Acoustics, une entreprise fabriquant des enceintes audio-professionnelles.



La formation proposée par L-Acoustics est importante. En particulier dans un secteur où la sécurité et la qualité sonore sont des impératifs absolus. La formation, à la fois interne et externe, est conçue pour être complète et accessible à tous les niveaux de compétence.

En tant que Digital Learning Designer. Lucile est chargée de concevoir et de dispenser des formations cruciales. Afin de garantir l’utilisation sûre et optimale des produits de l’entreprise.

Demain TV était présent tout au long du salon pour vous proposer des rencontres avec des chefs d’entreprises, des consultants et des formateurs.