En quête de la ville de demain: l’écoquartier du 13ème

L’écoquartier: découvrez l’avant-première du documentaire diffusé pendant la semaine du développement durable

A l’occasion de la semaine européenne du développement durable, de nombreux événements vous sont proposés partout en France par des acteurs locaux. Par exemple la mairie du 13eme vous propose du 1er au 8 juin de nombreuses animations: des rencontres, des ateliers, des expositions et spectacles. Le jeudi 6 juin à 19h, vous pourrez découvrir en avant-première le documentaire En quête de la ville de demain au Centre socio-culturel Maison 13 Solidaire (Paris 13e). Ce documentaire vous fait découvrir la vie dans un écoquartier, il a été réalisé par Fabien Franey et co-produit par Demain tv.

Le film documentaire

Ce film documentaire vous fait rencontrer les habitants de l’écoquartier: familles, jeunes couples, étudiants, retraités mais également des personnes travaillant sur place (responsable de crèche, agent de maintenance etc.). Leurs témoignages permettent de découvrir la vie dans cet écoquartier, de découvrir les liens qui se créent entre les habitant, leur vision de la ville de demain (une ville éco-responsable). Ces tranches de vie sont accompagnées de témoignages des différents acteurs: élus et architectes qui ont voulu et penser ce projet d’écoquartier.

A découvrir en avant-première le 6 juin et bientôt sur la chaîne Demain.