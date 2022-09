Jeunes entrepreneurs: Soirée Finale Made in 92

C’est bientôt la ligne d’arrivée pour les meilleurs jeunes entrepreneurs 2022 dans le département des Hauts-de-Seine!

Ce rendez-vous incontournable de la scène entrepreneuriale des Hauts-de-Seine, est placé cette année sous le thème « Entreprendre, c’est mon sport ! ».

Cette 7ème édition le concours « Made in 92 » a se clôturera le 14 septembre prochain à Suresnes, lors d’une Grande Soirée Finale, rassemblant l’ensemble des acteurs de l’entrepreneuriat. Ce

concours des jeunes entreprises Made in 92 sélectionne et met en lumière les plus talentueux jeunes

entrepreneurs des Hauts-de-Seine.

Les 18 finalistes sélectionnés défendront leur projet sous forme de pitch, devant l’ensemble du public. 10 prix seront attribués par un jury d’experts du territoire. Le public décernera lui aussi, à l’issue des pitchs, un lauréat parmi les finalistes, le Prix du Public. Ces prix seront remis, assortis de dotations financières.

Soirée Finale du Concours Made in 92: les invités

Pour cette 7ème édition, trois grands témoins d’exception, partageront leur parcours

sportif et entrepreneurial :

• Alain Bernard, quadruple médaillé Olympique aux Jeux Olympiques de Pékin et Londres, ambassadeur

de la Team EDF, partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

• Marie Bochet, skieuse handisport, 1 médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Pékin 2022, 8 médailles

d’or en 2014 et 2018 aux JO de Pyeongchang et Sotchi.

• Marine Leleu, sportive passionnée, coach sportive, influençeuse, première française à terminer

l’Enduroman, triathlon qui relie Londres à Paris sur près de 480 km, et co-fondatrice de Llive, une marque

de chaussettes made in France.

Concours Made in 92: Les 18 finalistes

Voici la liste des 18 finaliste du concours 2022 :

• Catégorie Création : Fullsoon | Lilote | Meeko

• Catégorie Croissance réussie : Excelsior | WM Signature | Grade Up

• Catégorie Mobilité et Innovation : Maplab | Bib Batteries | Smarteo

• Catégorie Culture et tourisme : Loc’Hall | Sharit and Stream

• Catégorie Sport et Santé : Corpore Sano Academy | Appétoque | FizYou

• Catégorie Économie Positive et solidaire : SoMalté | Komposite

• Catégorie Étudiant-entrepreneur : Pemlab | Pineapplepay

Rendez-vous

Le mercredi 14 septembre 2022 au Théâtre Jean Vilar à Suresnes de 18h30 à 20h30 sur inscription



Pour plus d’informations sur le concours, rendez-vous sur : Madein92.com