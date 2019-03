UIMM: des offres d’emploi dans le secteur de l’industrie

UIMM ou plutôt Union des industries et métiers de la métallurgie, est une fédération patronale française. Elle regroupe dans le domaine de la métallurgie les principales entreprises françaises. Créée en 1901 à l’initiative de Robert Pinot, homme d’affaires, elle est considérée comme une branche très influente. Sa mission ? Développer l’emploi et la compétitivité des entreprises industrielles.

Des offres d’emploi et des formations

Au total, c’est plus de 9755 offres d’emploi que l’UIMM héberge sur son site. Vous trouverez aussi des fiches métiers, des stages ainsi que des formations. Il y a également des guides pour préparer ses entretiens ou encore pour savoir quel métier il vous faut en fonction de votre profil. Toutes ces offres et ces guides s’adressent à tous et à toutes. Pour postuler, rendez-vous directement sur l’offre qui vous intéresse.

