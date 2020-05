Pendant la crise sanitaire, s’occuper des jeunes d’Île-de-France

La crise sanitaire du Covid-19 a obligé les collectivités locales à s’adapter. Dans les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, une série d’action a été mise en place pour s’occuper notamment des plus jeunes.

Avec « Veille Actives Jeunes », le Département se mobilise pour les jeunes des Hauts-de-Seine pendant le confinement

Depuis fin mars, le Département des Hauts-de-Seine a lancé un dispositif pour maintenir, pendant le confinement, ses missions de prévention et de protection d’un public jeune vulnérable dans les quartiers de Bourg-la-Reine, Bagneux et Fontenay-aux-Roses. Baptisé « Veille Actives Jeunes 11-25 ans », ce dispositif vient en aide à 500 jeunes. Il est déployé en collaboration avec une quarantaine de partenaires pour plus d’efficacité.

Les Départements des Yvelines et les Hauts-de-Seine proposent des séjours au vert à des jeunes confiés à l’ASE

Pendant le confinement, les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine proposent des séjours au vert dans les Yvelines à des jeunes de 11 à 18 ans confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. Les enfants, par groupes de 10, sont accueillis dans un centre des Scouts et Guides de France à Jambville avec leurs éducateurs. Pendant 6 jours, ils peuvent quitter leur lieu de confinement et participer à des activités au grand air, une façon de décompresser pour ces adolescents coupés de leur famille en raison de la pandémie du Covid-19. Plus d’informations concernant ces actions ici.