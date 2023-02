Le Journal de la Formation spécial UHFP avec Lafayette Associés

Jean-Christophe Chamayou, Président Lafayette Associés est l’invité de cette édition du journal de la formation. Une édition spéciale enregistrée lors de la 18e UHFP (Université d’Hiver de la Formation Professionnelle organisée par Centre Inffo). Il revient avec nous, sur les mutations qui ont touché le secteur depuis la réforme de 2018 et sur les enjeux à venir.

Lafayette Associés: un cabinet de conseil pour les acteurs de la formation professionnelle

Le cabinet de conseil Lafayette Associés est spécialisé dans la stratégie de développement des établissements publics et privés de la formation professionnelle. Il propose l’ensemble des expertises nécessaires modèles pédagogiques de financement et de certifications professionnelles. Lafayette Associés accompagne la transformation des acteurs de la formation professionnelle qu’ils soient organismes de formation, grandes écoles, universités, branches professionnelles & OPCO, mais également les entreprises.

La 18e UHFP Université d’hiver de la formation professionnelle

Organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.