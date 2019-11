La situation de l’emploi des cadres en France, avec l’Apec

Une association pour l’accompagnement des cadres

Née en 1966, l’Apec, l’Association Pour l’Emploi des Cadres accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours. Plus que jamais, face à l’évolution des pratiques de travail, à la digitalisation et la transformation numérique des entreprises, l’Apec encadre et apporte des solutions aux cadres comme aux entreprises. Et en cette fin d’année 2019, Alexandra Petitsigne, consultante en développement professionnel à l’Apec nous éclaire sur la situation.

Un salon dédié

Et pour la faire la promotion de l’emploi des cadres, quoi de mieux qu’un salon ? Et cette année encore, autour de 8 villes françaises, l’Apec accueille des centaines d’entreprises et organise des rencontres avec des cadres ainsi que de jeunes diplômés, pour échanger et embaucher ! Rendez-vous en Île-de-France, le 3 décembre 2019, à La Défense, l’Apec et les cadres vous y attendent. L’emploi des cadres en France avec l’Apec, à découvrir sur Demain !