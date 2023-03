ICI ON RECRUTE AVEC IDEX

Jérome Libeskind reçoit Séverine Blum, directrice Recrutement et Eva Lagniez, responsable RH Île-de-France d’IDEX. Depuis plus de 60 ans, IDEX développe, conçoit, finance, construit et exploite des infrastructures énergétiques locales et décarbonées de fourniture de chaleur et d’électricité locale et décarbonée pour les bâtiments, les villes et l’industrie. IDEX a pour mission d’accélérer la transition énergétique des territoires – ce qui en termes de recrutement rend l’entreprise intéressante et attractive. Séverine et Eva nous expliquent pourquoi. Pour plus de renseignements : https://www.idex.fr/rejoignez-nous