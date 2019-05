En acoustique avec Cédric- Théo Maxyme (Sur le fil)

Dans cette émission d’En acoustique avec Cédric, on vous propose de découvrir, Théo Maxyme, l’artiste aux multiples « casquettes ».

Théo Maxyme est un chanteur, musicien et producteur français. Après avoir eu le coup de foudre à 15 ans pour la musique, l’artiste apprend à jouer de la guitare puis se met aux claviers. Il passe ensuite à la basse et aux arrangements. Inspiré par de grands groupes tels que les Beatles, Rolling Stones ou encore U2, il s’est forgé un style musical bien à lui. Aujourd’hui, il nous parle de son EP, enregistré aux studios Ferber et sorti en octobre 2018. Enregistré en live, en une journée, il contient 5 chansons et annonce la sortie d’un futur album. Il nous fait également découvrir l’une de ses chansons: « Sur le fil.