En acoustique avec Cédric- Pur sang (Soleil)

Dans cette édition d’En Acoustique, vous allez découvrir le duo Pur sang, deux artistes au style libre et vivant.

Claire Joseph et Skye, sont deux chanteuses, compositrices et musiciennes. Avant de former le duo Pur Sang, les deux artistes se connaissaient déjà depuis 12 ans. Toutes deux, faisaient partie d’un même trio appelé Sirius Plan durant 7 ans. Après avoir arrêter le groupe, les deux chanteuses se réunissent pour former leur duo.

En 2018, le duo sort leur EP éponyme. Composé en quatre jours dans la « Maison des artistes » à Chamonix, il contient 4 chansons enregistrées dans les conditions du live. Aujourd’hui, elle vous font découvrir l’un de leurs chansons « Soleil ».